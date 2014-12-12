سوريا.. توحيد معارضة الجنوب ضد النظام والمتطرفين

تسعى فصائل الجيش السوري الحر إلى تأمين البعد العسكري لأي حل سياسي، إذ إن الهدف من الثورة هو إسقاط النظام وليس انهيار الدولة.

وأعلنت الفصائل في الجبهة الجنوبية، التي تضم درعا والقنيطرة وريف دمشق ودمشق، عن تأسيس تحالف يضم 51 فصيلاً لمواجهة أي خطر يشكله النظام أو المتطرفون. وتضم هذه الفصائل في مجموعها نحو 35 ألف مقاتل.

وجرى الاتفاق على أدناه:

1- إكمال الثورة التي خرجت من أجل أهداف محددة وهي الحرية وتحقيق العدالة

2- الحفاظ على المكتسبات على الأرض

3- تطوير هذا التحالف إلى أن يتم الإعلان عن تشكيل قيادة موحدة في الأيام المقبلة، وجيش يستطيع تأمين البعد العسكري عند حصول العملية السياسية وانتقال السلطة وإيجاد بديل للأسد

4 - الحصول على ثقة واعتراف المجتمع الدولي

وأكدت مصادر ألا علاقة تنسيقية تربطهم بالائتلاف السوري المعارض، وأنهم يحصلون على المساعدات والتدريب من قبل برنامج مساعدات أصدقاء سوريا، مستبعدة انضمام جبهة النصرة للتحالف، وقللت من ثقل الجبهة في المحافظات الجنوبية، حيث تسيطر فصائل الجيش الحر الأخرى على ثمانين في المئة من هذه المناطق.