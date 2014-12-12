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قوات الأسد تكمل مسلسلها الإجرامي في دمشق وحلب وحمص

المصدر: دبي - قناة العربية
دمشق (أرشيفية)
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تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة على جبهات عدة في محافظتي دمشق وريفها.

وتحدث ناشطون عن اشتباكات ضارية في رأس المعرة والقلمون وجوبر وأطراف مخيم اليرموك، ترافق معظمها مع قصف لقوات الأسد.

كما انفجرت عبوة ناسفة في حلب بسيارة قيادي عسكري في حركة مقاتلة بحي بستان القصر أدت لإصابته بجراح بليغة، إلى جانب الاشتباكات بين الكتائب المقاتلة وقوات النظام في محيط المسجد الأموي بحلب القديمة ومحيط مبنى المخابرات بحي جمعية الزهراء وحيي العامرية والراشدين وسط قصف متبادل بين الطرفين.

أما في ريف إدلب، فقصفت مروحيات الأسد الأطراف الجنوبية الشرقية لمعرة النعمان بالبراميل المتفجرة، إضافة إلى قصفها حي الوعر ومدينة تلبيسة في محافظة حمص.

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