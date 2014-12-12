قوات النظام تموت تحت أنقاض مسجد فخخته بدرعا

قتل عشرات من قوات الأسد، اليوم الجمعة، في تفجير مسجد بدرعا كانوا قد زرعوه بالألغام تحسبا لسيطرة الثوار عليه.

وتم تدمير مسجد الشيخ عبدالعزيز أبازيد بدرعا المحطة بالكامل، إثر الانفجار الناجم عن الاشتباكات العنيفة التي دارت مع الجيش الحر هناك، حيث أصاب الرصاص بعض الألغام، ما أدى لانفجار المسجد وسقوطه على الشبيحة المتحصنين بداخله.

وبث ناشطون شريطا مصورا يظهر الجامع وهو مدمر بالكامل، وتظهر فيه جثث قوات الأسد تحت الأنقاض.

يذكر أن معارك عنيفة كانت قد اندلعت صباحاً في مختلف أحياء درعا، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما استهدف الجيش الحر المربع الأمني بدرعا المحطة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات الأسد.