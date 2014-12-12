مقاتل من "داعش" يفجر نفسه في محيط مطار دير الزور

أحبطت قوات النظام، اليوم الجمعة، هجوما جديدا لتنظيم "داعش" على مطار دير الزور العسكري، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى مقتل 9 عناصر من التنظيم المتطرف في الاشتباكات التي تلت الهجوم.

وقال المرصد في بريد إلكتروني: "قتل تسعة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية خلال هجوم جديد نفذه التنظيم على مطار دير الزور العسكري، عقب تفجير مقاتلي ليبي نفسه بدبابة مفخخة في محيط المطار بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة".

وتلا التفجير اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى ظهر اليوم. وقال المرصد إن "بين المقاتلين الذين لقوا مصرعهم، أربعة من الجنسية السورية، واثنان من الجنسيتين التونسية والمغربية"، مشيرا إلى أن قوات النظام "سحبت جثث ثلاثة منهم، وجالت بهم في الأحياء التي تسيطر عليها في مدينة دير الزور، بعد تعليقها على سيارة".

وترافقت الاشتباكات مع قصف مقاتلي "داعش" لمطار دير الزور العسكري بالمدفعية وراجمات الصواريخ.

ومن جهتها، قصفت قوات النظام مناطق في محيط المطار وأماكن أخرى في منطقة حويجة صكر، وسط تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في محيط المطار. وتفيد معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا أن وحدات من الجيش "قضت على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش في ريف دير الزور، ودمرت لهم عربة مفخخة في محيط المطار قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية".

ويعتبر مطار دير الزور العسكري "الشريان الغذائي الوحيد" المتبقي للنظام في المنطقة الشرقية. ويستخدم كذلك لانطلاق الطائرات الحربية والمروحية في تنفيذ غارات على مواقع التنظيمات المتطرفة ومناطق خاضعة لمقاتلي المعارضة في أنحاء عدة من سوريا، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة.