البنتاغون: فيديو "داعش" عن كوباني غير دقيق

رفضت وزارة الدفاع الأميركية ما يُروّج له "داعش" من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيه سيطرته على مسار المعارك في مدينة عين العرب (كوباني)، بحيث تفيد جميع الأنباء الواردة من المدينة أن الوضع العسكري يراوح مكانه، ويميل في كثير من الأحيان لصالح المقاتلين الأكراد.

ويحاول المتطرفون نفي هذه الأنباء عن طريق الفيديو الذي صور عن طريق كاميرا مثبتة على طائرات من دون طيار فوق سماء المدينة، ويشرح كيف يقاتل التنظيم في المدينة باستخدام السيارات المفخخة، التي تظهر ثلاث منها بشكل متزامن ثم تنفجر واحدة تلو الأخرى في جهات مختلفة من كوباني.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون أن الضربات الجوية، رغم أنها لم تستطع إخراج المتطرفين من المدينة، فإنها شلت حركتهم ولم يعد المقاتلون أو آلياتهم قادرين على التحرك بحرية.

ورجح الكثير من الخبراء أن يكون الفيديو الدعائي قديماً، وربما صور مع فيديو مشابه ظهر فيه الرهينة البريطاني جون كانتلي في منتصف نوفمبر الماضي.