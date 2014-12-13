سوريا..قوات النظام تمطر ريف درعا بـ16برميلاً متفجراً

ألقى طيران النظام الحربي، السبت، 16 برميلاً متفجراً على عدة مناطق في ريف درعا، في تصعيد عسكري لقوات النظام على المناطق التي تسيطر عليها كتائب الثوار في ريف المحافظة، وتعرضت مدن وبلدات في نفس الريف لقصف مدفعي وصاروخي، بحسب ما أفادت شبكة "سوريا مباشر".

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية أن الطيران ألقى برميلين متفجرين على مدينة الشيخ مسكين، في ريف درعا الشمالي، وآخر على مدينة نوى وبرميلين على مدينة جاسم المجاورتين، وتسبب برميل بدمار منزل الدكتور قصي الحلقي، شقيق رئيس الوزراء السوري.

وفي نفس الريف، شن الطيران المروحي غارات جوية بالبراميل المتفجرة، وألقى براميل متفجرة على بلدات إبطع وطفس والحراك وبرقا والفقيع وتل المصيح قرب دير العدس، ولم ترد أنباء عن وجود ضحايا لهذه البراميل.

كما استهدفت مدفعية قوات النظام المتمركزة في اللواء 52 مدينة الحراك بعدد من قذائف المدفعية، وتعرضت مدينة جاسم لقصف مماثل من اللواء 15.