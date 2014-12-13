مقبرة جماعية في دير الزور وقصف مستمر للمدن السورية

تم العثور على مقبرة جماعية في دير الزور تضم 11 جثة من أبناء عشيرة واحدة قتلوا بيد المتطرفين في وقت سابق، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء.

كما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في درعا البلد، فيما سمع دوي انفجار مجهول الأسباب على أطراف حي المنشية.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت حي جوبر الدمشقي بغاز الكلور السام موقعة إصابات عدة في صفوف الثوار. كذلك تدور اشتباكات عنيفة في محيط القابون في دمشق، قامت على إثرها قوات النظام باستهداف منازل المدنيين بالرشاشات الثقيلة.

وقصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب ومحيط مدينة خان شيخون، تزامناً مع اشتباكات بين القوات النظامية والثوار في ريف المدينة.