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3 صور لحكم داعش في ريف حلب الشمالي

المصدر: العربية.نت
مدخل مدينة جرابلس تحت سلطة داعش
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أظهرت صور نشرها تنظيم داعش الإرهابي، مظاهر الحياة في المناطق التي يسيطر عليها بريف حلب الشمالي.

دولة داعش في جرابلس السورية دولة داعش في جرابلس السورية

وفي الصورة الأولى يمكن القراءة بخط واضح وكبير عبارة "الدولة الإسلامية/ خلافة على منهاج النبوة"، والصورة لمدخل مدينة جرابلس في حلب.

داعش في حلب داعش في حلب

أما الصورة الثانية، فتظهر معاقبة شخص ملثم لرجل آخر اسمه "علي الصالح" بجلده 30 جلدة، بسبب تستره على عنصر من الجيش الحر. واللافت أن العقاب تم على ظهر شاحنة نقل بضائع.

داعش في حلب 2 داعش في حلب 2

أما الصوة الثالثة والأخيرة، فيظهر فيها مسلحان من تنظيم داعش، في لقطة استعراضية بالشارع، قبل بدء معاقبة "علي الصالح" الظاهر في الصورة الثانية.

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