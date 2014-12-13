3 صور لحكم داعش في ريف حلب الشمالي

أظهرت صور نشرها تنظيم داعش الإرهابي، مظاهر الحياة في المناطق التي يسيطر عليها بريف حلب الشمالي.

وفي الصورة الأولى يمكن القراءة بخط واضح وكبير عبارة "الدولة الإسلامية/ خلافة على منهاج النبوة"، والصورة لمدخل مدينة جرابلس في حلب.

أما الصورة الثانية، فتظهر معاقبة شخص ملثم لرجل آخر اسمه "علي الصالح" بجلده 30 جلدة، بسبب تستره على عنصر من الجيش الحر. واللافت أن العقاب تم على ظهر شاحنة نقل بضائع.

أما الصوة الثالثة والأخيرة، فيظهر فيها مسلحان من تنظيم داعش، في لقطة استعراضية بالشارع، قبل بدء معاقبة "علي الصالح" الظاهر في الصورة الثانية.