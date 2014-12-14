البحرة: دعم الجيش الحر أساس نجاح الحل السياسي بسوريا

قال هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن تحقيق الحل السياسي في سوريا يشترط ضرورة تهيئة الظروف لتغيير التوازن في ميدان المعركة.

وانتقد البحرة غارات التحالف الدولي، مشيراً إلى أنها تؤدي لتقوية نظام الأسد وإضعاف الفصائل المعتدلة كما تدفع الكثيرين للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

ودعا إلى اعتماد نهج شامل يهزم التنظيمات المتطرفة عسكرياً ويعزل نظام الأسد بهدف الوصول إلى حل سياسي يسمح بوصول حكومة معتدلة تجتث التطرف من جذوره.

كما أكد أن الائتلاف يسعى لإقناع الدول بضرورة زيادة الدعم العملي للحكومة المؤقتة وضرورة التنسيق بين التحالف الدولي والقوات المقاتلة على الأرض.

هذا واعتبر البحرة أن إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود هو مفتاح الحل للأزمة الإنسانية في سوريا، داعياً إلى تكاثف الجهود الدولية مع المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات.

