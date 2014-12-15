سوريا.. "النصرة" تسيطر على معسكرين استراتيجيين

فقدت القوات النظامية السورية اليوم الاثنين، السيطرة على معسكر الحامدية الواقع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على طريق دمشق-حلب، لصالح جبهة النصرة ومجموعات إسلامية مقاتلة أخرى، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد هذا ثاني معسكر تخسره القوات النظامية خلال ساعات بعد سيطرة جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، مع تنظيمين إسلاميين آخرين في وقت سابق من اليوم على معسكر وادي الضيف القريب، داخل محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب.

وتعرض هذان المعسكران اللذان يشكلان أكبر تجمع عسكري للقوات النظامية في ريف محافظة إدلب إلى هجمات متكررة على مدى عامين من قبل كتائب معارضة، لكن محاولات السيطرة عليهما باءت بالفشل إلى أن نجحت جبهة النصرة في ذلك اليوم بمساندة حلفائها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "جبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى وحركة أحرار الشام سيطروا على معسكر الحامدية بشكل كامل عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت باتجاه بلدتي بسيدا ومعرحطاط".

كما ذكر المرصد أن المهاجمين تمكنوا "من أسر 15 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط على الأقل، في حين نفذ الطيران الحربي ما لا يقل عن 12 غارة على منطقة معسكري وادي الضيف والحامدية، كما قصف الطيران المروحي بثلاثة براميل متفجرة على الاقل المنطقة ذاتها".

وقبيل سقوط معسكر الحامدية في أيدي جبهة النصرة وحلفائها، خرج معسكر وادي الضيف القريب عن سيطرة القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إثر هجوم كاسح قادته جبهة النصرة استمر نحو 24 ساعة.

ونفذت الجبهة مدعومة بتنظيم جند الأقصى هجوما عنيفا منذ صباح أمس الأحد على معسكر وادي الضيف ومحيطه بريف مدينة معرة النعمان، تمكنت خلاله من السيطرة على حواجز ومواقع قوات النظام داخل المعسكر ومحيطه.



ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إن تقدم الجهاديين له أهمية رمزية كبيرة كما أنه يظهر أن جبهة النصرة تسيطر فعلا على المنطقة".



وأضاف "خلال هجومها على معسكر وادي الضيف استخدمت جبهة النصرة دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى كانت قد استولت عليها الشهر الماضي من (جبهة ثوار سوريا)" .



ويسيطر مقاتلو المعارضة على معرة النعمان منذ تشرين الأول/اكتوبر 2012 ويحاولون منذ ذلك الوقت التقدم في اتجاه معسكري الحامدية ووادي الضيف القريبين اللذين توجد فيهما قوات ضخمة للنظام يتم تأمين الامدادات لها غالبا عبر الجو.