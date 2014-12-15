فيديو.. ممثلة سورية تحتفل بعيد ميلادها مع قوات الأسد

ظهرت الممثلة السورية كندا حنا في شريط فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها مع مجموعة من عناصر جيش نظام الأسد على أحد الحواجز العسكرية بدمشق، متمنية أن يعود الأمن والأمان إلى سوريا.

وفي بداية الشريط الذي بُث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهرت كندا حنا التي اشتهرت في مسلسل "صبايا" وهي تحمل ابنها وتقول "اليوم سأحتفل أنا وفارس بعيد ميلادي لوحدي".

وأضافت "متعودة كل سنة العالم الحواليي اللي بيحبوني يحتفلولي بعيد ميلادي، أما اليوم كل العالم اللي بحبهم وبيحبوني حتى جوزي (المخرج ناجي طعمي) مسافرين ما موجودين حواليي".

وتشير إلى أنها قررت أن تحتفل بطريقتها الخاصة.

وتظهر بطلة مسلسل "صبايا" وهي تقود سيارتها فيما يجلس طفلها معها أمام المقود وتتابع قائلة "أنا وفروسة رايحين هلأ على محل بيبيع كيك".

وفي نهاية الفيديو تظهر الممثلة السورية في الشارع بقرب سيارتها مع ابنها وهي تحمل الحلوى، لتنادي مجموعة من الشباب ثم يظهر مجموعة من عناصر النظام على حاجز بلباسهم وعتادهم الميداني ويقتربون منها لتطلب منهم الاحتفال معها بعيد ميلادها.

وتقول "بدنا نحتفل بعيد ميلادي وبتمنى من الله ترجع سوريا ويرجع الأمن والأمان بقيادة الرئيس بشار الأسد".

و"كندا حنا" فنانة وضعها ناشطون على القائمة السوداء للفنانين الذين انحازوا لنظام الأسد لأنها أعلنت في أحد لقاءاتها التلفزيونية أن بشار الأسد سيعيد إعمار سوريا بعد انتصاره على العصابات المسلحة.

