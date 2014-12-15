"لندن مصغرة".. في منبج بريف حلب

كشفت صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية في مقال نشرته تحت عنوان "البلدة السورية التي تحولت إلى لندن مصغرة" عن وجود أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب ولاسيما البريطانيين والألمان في بلدة منبج بريف حلب شمال سوريا.

وقد استندت الصحيفة في تقريرها على شهادات رواها الدنماركي أحمد رشيدي الذي زار منبج بحثاً عن فتاتين بريطانيتين قاصرتين. وقد تحدث للصحيفة عن سماعه اللغتين الإنكليزية والألمانية طوال الوقت في شوارع منبج إلى حد يعتقد الزائر أنه في لندن أو برلين بحسب قوله.

وفيما أشارت إحصاءات الحكومة البريطانية إلى التحاق أكثر من 500 بريطاني بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، أكد نواب في مجلس العموم البريطاني أن العدد بات يفوق الألفين عاد منهم حتى الآن بحسب الصحيفة 300 مقاتل يخضع عدد منهم لبرامج متخصصة.



يذكر أن ملف المقاتلين الأجانب يزداد تعقيداً مع عدم قدرة معظم الدول الأوروبية على سن قوانين صارمة تعيق تدفقهم إلى سوريا، إذ أشارت أحدث التقارير الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وصول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق إلى أكثر من 15 ألف مقاتل قدموا من ثمانين دولة أبرزها فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا. في حين تعتبر الدنمارك وفق مصادر إعلامية في المرتبة الثانية بعد بلجيكا في الدول الاسكندنافية من حيث عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المتطرفين في سوريا. بينما تحتل دول أخرى مثل النرويج والسويد المرتبتين الخامسة والعاشرة.

