ضربة جديدة يتلقاها النظام.. 15 قتيلاً في ريف إدلب

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أنه رغم الضربات الجوية المتواصلة على مواقع الثوار، فإنهم تمكنوا من السيطرة على تجمع معرحطاط بريف إدلب، آخر معاقل قوات النظام، وبذلك يكون ريف إدلب الجنوبي محرراً بالكامل بعد سقوط وادي الضيف والحامدية في الريف. وذكرت الهيئة أن عدد قتلى قوات الأسد في هذه المعركة وصلت إلى 15 عنصراً.

وفي رد على هذه العملية النوعية لكتائب المعارضة، شنت قوات النظام حملة قصف عنيفة على بلدة كفرتخاريم بالريف، ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصاً، فضلاً عن إصابة آخرين، وصفت حالاتهم بالحرجة.

كذلك سقط عدد من الجرحى جراء استهداف حي التضامن في دمشق بقذائف الهاون، في ظل استمرار المعارك بين قوات النظام والجيش الحر.

كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في مخيم حندرات ومنطقة مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. ونفذ الطيران المروحي سلسلة غارات على مناطق في أطراف بلدة بيانون وعلى مناطق في محيط بلدة الزهراء.

من جهتهم تمكن الثوار من استهداف مقرات قوات الأسد والميليشيات الموالية في خان طومان بريف حلب وفي منطقتي البريج ومناشر البريج بالمدخل الشمالي لحلب، محققين إصابات مباشرة في صفوفهم، إضافة إلى اشتباكات بين الطرفين في منطقة الملاح شمال المدينة.

ولقي نحو 10 أشخاص مصرعهم إثر الغارات الجوية على مناطق في ريف دير الزور الشرقي، وفقاً للجان التنسيق المحلية.