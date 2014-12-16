مقتل 100 جندي نظامي و80 من "النصرة" في معارك إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقتل نحو 100 جندي من الجيش النظامي و80 مقاتلاً إسلامياً، في معركة السيطرة على معسكري وادي الضيف والعامرية في محافظة إدلب، والتي انتهت بوقوع المعسكرين في قبضة جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

وقال المرصد أيضا إن "الجبهة أسرت ما لا يقل عن 120 جنديا سوريا من القوات النظامية".

وقد فقدت القوات النظامية السورية أمس الاثنين، السيطرة على معسكر الحامدية الواقع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على طريق دمشق-حلب، لصالح جبهة النصرة ومجموعات إسلامية مقاتلة أخرى، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد هذا ثاني معسكر تخسره القوات النظامية خلال ساعات بعد سيطرة جبهة النصرة، مع تنظيمين إسلاميين آخرين في وقت سابق على معسكر وادي الضيف القريب، داخل محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب.

وكان هذان المعسكران اللذان يشكلان أكبر تجمع عسكري للقوات النظامية في ريف محافظة إدلب، تعرضا لهجمات متكررة على مدى عامين من قبل كتائب معارضة، لكن محاولات السيطرة عليهما باءت بالفشل إلى أن نجحت جبهة النصرة في ذلك اليوم بمساندة حلفائها.





