الحكم على الفنانة السورية سمر كوكش بتمويل الإرهاب

اعتقلت قوات أمن الأسد الفنانة السورية سمر كوكش في أواخر العام الماضي 2013، وهي ابنة المخرج السوري المعروف علاء الدين كوكش والفنانة الراحلة ملك سكر، وأودعتها في الفرع (215)، لتتم محاكمتها في محكمة الإرهاب بتهمة تمويل الإرهاب.

وأصدرت محكمة الإرهاب في دمشق، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن خمس سنوات على الفنانة كوكش بتهمة تمويل الإرهاب دون ورود أية تفاصيل إضافية، أو أي تصريح رسمي من نقابة فناني النظام.

سمر فنانة سورية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1995، وشاركت بالعديد من الأعمال في المسرح والإذاعة والتلفزيون، لتتجه بعد ذلك إلى العمل بدبلجة مسلسلات الأطفال والرسوم المتحركة، مثل (كونان، أبطال الديجيتال، أنا وأخواتي)، وقل ظهورها الفني جداً في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن نظام الأسد يعتقل عدة فنانين سوريين آخرين ممن وقفوا في صف الثورة السورية، ومنهم الفنانة ليلى عوض، وعدنان الزراعي، وزكي كورديللو، وابنه مهيار كورديللو.