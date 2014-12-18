يونيسف تدعو لتوفير 903 ملايين دولار لأطفال سوريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، الخميس، إنها تحتاج إلى 903 ملايين دولار كحد أدنى لتوفير الرعاية لملايين الأطفال السوريين المتأثرين بالنزاع الدائر في بلدهم.

ودعت المنظمة العالم لتوفير 903 ملايين دولار "تمثل الحد الأدنى الذي يتوقعه الأطفال المتأثرون بالنزاع من اليونيسف والمجتمع الدولي ككل".

وأوضحت أن "خططها لعام 2015 تشمل "مضاعفة أعداد الأطفال الذين يستطيعون الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومضاعفة أعداد من يستطيعون الحصول على التعليم، خاصة في سوريا والأردن، ورفع إمكانات توفير مواد التعليم للأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا بسبب النزاع".

وأضافت أنها "ستحافظ على "حملات التلقيح القائمة بهدف منع ظهور حالات أخرى من مرض شلل الأطفال، ومضاعفة أعداد الأطفال الذين يستفيدون من استشارت الرعاية الصحية الأولية في سوريا".

وقادت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية هذا العام أكبر حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في تاريخ الشرق الأوسط، لتلقيح أكثر من 25 مليون طفل دون سن الخامسة، في 7 دول في المنطقة.

وشملت الحملة سوريا ولبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، وهي دول تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت اليونيسف في بيانها إلى أنها "ستسعى إلى إيصال الرعاية والدعم لحوالي 850 ألف طفل متأثر بالنزاع بشكل مباشر".

وأكدت أن "الأزمة السورية تمثل أكبر تهديد للأطفال في وقتنا الحالي"، محذرة من أنه "في نهاية عام 2015 ستكون حياة أكثر من 8,6 مليون طفل قد مزقت بفعل العنف والتهجير القسري في المنطقة، مقارنة بسبعة ملايين طفل قبل شهر واحد فقط".

وقد لجأ أكثر من 3,2 مليون سوري إلى الدول المجاورة هربا من الحرب في سوريا، التي تجاوزت حصيلة الحرب فيها 200 ألف قتيل خلال 4 أعوام.