اشتباكات في مدينة حلب وريفها الشمالي وريف حمص

استهدفت الكتائب المقاتلة صباح اليوم بقذائف محلية الصنع وقذائف الهاون تمركزات لقوات النظام في ثكنة الجيش الشعبي بحي الأشرفية، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية من جهة، والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، في منطقة حندرات، في حين دارت اشتباكات ليل أمس بين الكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام مدعمة بكتائب البعث وعناصر من حزب الله اللبناني من طرف آخر، في محيط مبنى المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب حلب، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وقصفت قوات النظام أماكن في مناطق المشيرفة الجنوبية ورجم القصر وأم صهيريج ومسعدة بريف حمص الشرقي، ولم ترد أنباء عن إصابات، ترافق مع اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف ومقاتلين من طرف آخر بالقرب من منطقة مزينة البقر بريف حمص الشرقي.