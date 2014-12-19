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اعتقال 3 رجال في بلغاريا كانوا في طريقهم إلى سوريا

المصدر: ليون- فرانس برس
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أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أن ثلاثة رجال اشتبه بأنهم كانوا يريدون الانضمام إلى المقاتلين في سوريا وتبحث عنهم اسبانيا، اعتقلوا الاثنين في بلغاريا بعد ساعات على بلاغ من الانتربول.

وجاء في بيان أن "رجلين يبلغان من العمر 18 و27 عاماً بالإضافة الى قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً اعتقلوا عند نقطة عبور على الحدود مع تركيا مساء الإثنين وينتظرون حاليا ترحيلهم إلى إسبانيا".

وكان الرجلان البالغان يسافران بجوازي سفر مغربيين ويحمل القاصر جواز سفر برازيلياً.

كلمات دالّة

#سوريا, #إسبانيا, #اعتقال 3, #مقاتلون أجانب, #الانتربول, #بلغاريا, #الحدود التركية

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