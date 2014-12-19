طائرات الأسد تنفذ 3 آلاف غارة في شهرين وتقتل 735

ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية إلى 2973 على عدة مناطق في قرى وبلدات ومدن سورية منذ 20 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 19 من ديسمبر، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفذت طائرات النظام السوري ما لا يقل عن 1611 غارة، استهدفت عدة مناطق في محافظات دير الزور، حمص، دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، القنيطرة، حماه، حلب، إدلب، درعا، الحسكة والرقة.

وأكد المرصد السوري أن طائرات النظام المروحية قصفت بـ1362 برميلا متفجرا، عدة مناطق في محافظات حمص، حماه، إدلب، درعا، الحسكة، حلب، القنيطرة، اللاذقية وريف دمشق.

ووثق المرصد مقتل 735 مواطناً مدنياً، هم 155 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و133 مواطنة فوق سن الـ18، و447 رجلاً، نتيجة القصف من الطائرات الحربية والمروحية، إضافة إلى إصابة أكثر من 2800 آخرين من المدنيين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين، كما أسفرت عن أضرار مادية كبيرة ودمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة في عدة مناطق.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل إحالة تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.