داعش يصلب ويعدم "متعاوناً" مع نظام الأسد أمام الملأ

أعدم تنظيم "داعش" شخصا علنا في شمال سوريا بعد أن اتهمه بوضع أجهزة تعقب لتوجيه سلاح جو الجيش النظامي، كما أفاد مركز سايت الأميركي المتخصص في رصد المواقع الإلكترونية الجهادية السبت.

وبث المركز شريط فيديو للمجموعة المتطرفة ظهر فيه رجل مقيد على صليب على سقف السيارة وهي تسير أمام عدد كبير من الأشخاص.

ثم أظهرت صورة ثابتة أحد عناصر التنظيم وهو يقف خلف الرجل مسلطا سكينا على حنجرته، ولم تظهر عملية الإعدام التي جرت في ريف حلب (شمال)، بحسب الموقع، في الصورة.

وأكد التنظيم المتطرف أن 190 شخصا قتلوا خلال الغارات التي شنها سلاح الجو السوري بفضل المساعدة التي تلقاها من هذا الرجل الذي اتهمه التنظيم بزرع أجهزة تعقب.

وكثف الجيش النظامي خلال أكتوبر ونوفمبر، غاراته على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وعدد من مسلحي المعارضة.

وقتل أكثر من 500 مدني سوري في نحو ألفي غارة نفذتها طائرات النظام السوري، واستهدفت مناطق مختلفة في سوريا في نحو أربعين يوما، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات خصوصا في 25 نوفمبر مدينة الرقة (شمال)، معقل التنظيم في سوريا، ما أسفر عن مقتل 95 شخصا.

كما استهدفت الغارات المتطرفين في ريف حلب التي يسيطر التنظيم على جزء واسع فيها.