دعاء.. سورية حملت رضيعة لمدة 3 أيام في قلب المتوسط

منحت أكاديمية أثينا مساء أمس الجمعة جائزة لشابة سورية في التاسعة عشرة من عمرها أنقذت طفلة رضيعة أثناء غرق مركب للمهاجرين في البحر المتوسط، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "انا" شبه الرسمية.

ومُنحت الشابة، دعاء الزامل، ثلاثة آلاف يورو "للبطولة والمثابرة" اللتين أبدتهما حين ظلت تحمل بين ذراعيها طفلة تبلغ من العمر 17 شهرا على مدى ثلاثة أيام في البحر لدى غرق مركبهم في أواخر سبتمبر الماضي في حادث أودى بحياة 500 شخص.

وحين وقع الحادث المأسوي طلبت والدة الطفلة الرضيعة من دعاء، التي كانت تحمل معها سترة إنقاذ، أن تحمل طفلتها وتنقذها معها، أما الأم نفسها وزوجها فغرقا بعد ذلك.

ولم ينج من تلك المأساة سوى عشرة أشخاص، وهو من أسوأ حوادث الغرق المشابهة المسجلة في السنوات العشر الماضية.