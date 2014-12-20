ريف دمشق.. الثوار يقتلون 21 عنصراً من قوات الأسد

تمكنت كتائب القيادة العامة في الغوطة الشرقية، وضمن سلسلة المعارك التي تدور رحاها في جبهات الغوطة الشرقية قرب دمشق، من قتل 7 عناصر من نظام الأسد وإعطاب عربة لهم في حي جوبر شرق دمشق، بحسب ما ذكره مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.

كما تم تدمير دبابة للنظام السوري خلال اشتباكات عنيفة دارت ضدهم على أطراف بلدة ميدعا، صباح اليوم، أيضا تمكن الثوار من قتل عدد من عناصر الأسد أثناء محاولة اقتحام لمزارع تل الكردي في الغوطة والتي باءت بالفشل.

كما تمكن الثوار من قتل 14 عنصراً من قوات النظام السوري من لواء الكيمياء، بينهم رائد وملازم أول أثناء محاولة منهم للتسلل على نقاط تابعة لجيش الإسلام في بلدة حوش الفارة بريف دمشق.

تزامن ذلك مع استمرار المعارك في بلدة زبدين، صباح اليوم، بعد إفشال محاولة تسلل لقوات الأسد إلى البلدة، كما حاولت ميليشيات الأسد التقدم إلى بلدة حوش الفارة التي تشهد معارك شبه يومية، وأيضا شهدت قرى مرج السلطان مواجهات بين كتائب القيادة العامة وقوات الأسد التي حاولت التقدم إلى البلدة، والتي تسعى في هجومها المستمر على أكثر من نقطة إلى محاولة التقدم إلى الغوطة الشرقية.