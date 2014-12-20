فرنسا تتهم 7 أشخاص بإرسال مقاتلين إلى سوريا

أفاد مصدر قضائي بأنه تم الجمعة في باريس اتهام 7 أشخاص ينتمون إلى شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا سبق أن اعتقل أفرادها الاثنين ووضع 5 منهم قيد التوقيف الاحتياطي.



واتهم ستة من هؤلاء السبعة بالانتماء إلى عصابة أشرار على صلة بالإرهاب، فيما يلاحق السابع بتهمة تمويل الإرهاب والاحتيال واستخدام وثائق مزورة على صلة بالإرهاب. وتتراوح أعمار المتهمين بين 19 و30 عاماً.



واعتقل 5 من السبعة في تولوز وهافر وغروليه (تارن). وكان الإثنان الآخران موضوعين أصلا قيد التوقيف الاحتياطي منذ نهاية ديسمبر 2013 في ملف سرقات بواسطة السلاح في تولوز (جنوب) وانحائها.



بالإضافة إلى الموقوفين المذكورين، وضع 3 في التوقيف الاحتياطي فيما أفرج عن اثنين آخرين مع اخضاعهما للمراقبة القضائية.



وتوجه اثنان من المتهمين على الأقل إلى سوريا بين مايو ويونيو 2013.



وواجهت فرنسا خلال العام الجاري ارتفاعا كبيراً في عدد الشبان الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، وهم يشكلون خطراً في حال عودتهم مع احتمال تنفيذهم أعمال عنف.



وقال مصدر قريب من الملف إن نحو 390 شخصا غادروا فرنسا موجودون حالياً في سوريا حيث قتل ستون منهم خلال قتالهم في صفوف تنظيمات متطرفة.



