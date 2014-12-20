لبنان.. القبض على شبكة تخطف معارضين وتسلمهم للأسد

أفادت مصادر للعربية بمداهمة دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منزل في قرية كفر قوق في قضاء راشيا على الحدود مع سوريا وأوقفت هيثم سلمان حمد و14 آخرين من ضمن مجموعة مشتبه بها في خطف معارضين سوريين وتسليمهم للنظام منهم المعارض محمد النعماني.

فقصة المعارض السوري شبلي العيسمي الذي اختطف في لبنان مع بداية الثورة السورية وسلم لنظام الأسد لم تبق قصة يتيمة، إذ تلتها عمليات خطف لاحقة لم يعرف منفذوها إلا الآن.

وفي التفاصيل بحسشب ما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن قوى الأمن ألقت القبض على 15 شخصاً من لبنانيين وسوريين ينتمون لحزب البعث يقومون بخطف معارضين سوريين وتسليمهم للنظام. وبحسب مصادر إعلامية لبنانية نفذت قوى الأمن عمليات دهم في بعض قرى البقاع الغربي وقضاء راشيا وأوقفت بداية 8 أفراد من مجموعة يقودها مسؤول حزبي يدعى ماجد منصور تمكن من الفرار قبل مداهمة منزله فيما تواصل الوحدات الأمنية ملاحقته مع 3 آخرين.

وتتهم مجموعة منصور بخطف 4 معارضين سوريين في لبنان في الآونة الأخيرة أبرزهم محمد أحمد النعماني الذي خطف في بلدة لوسيه في البقاع الغربي قبل أيام وسلم للنظام السوري علماً أن النعماني المنتمي إلى جماعة أحرار الشام كان موقوفاً لدى المحكمة العسكرية في لبنان سابقاً وخرج من السجن بقرار قضائي.

في المقابل يواصل الجيش اللبناني حملة بدأها في أغسطس الماضي لتعقب المتهمين بالارتباط بتنظيمات متطرفة حيث أوقف الأسبوع الماضي 5 أشخاص كانوا في طريقهم إلى جرود عرسال بينهم مطلوبان سوريان ضبط بحوزة أحدهم حزام ناسف وقنابل يديوية.

وتعج الساحة اللبنانية بتحركات أمنية مكثفة يرى فيها مراقبون لبنانيون رسالة مفادها أن لبنان لم يعد مستباحاً أمام تداعيات الأزمة السورية العابرة للحدود لا سيما بعد إعدام جبهة النصرة 4 جنود لبنانيين من المحتجزين لديها.

