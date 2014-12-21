النصرة تستولي على مليوني لتر من الوقود في وادي الضيف

أبلغت مصادر متقاطعة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى استولت على نحو مليوني لتر من الوقود في معسكر وادي الضيف في إدلب، عقب سيطرتها عليه منذ نحو 5 أيام، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي فرت إلى بلدة مورك بريف حماة الشمالي.

وأضاف المرصد أن قوات النظام حاولت استهداف خزانات الوقود وتدميرها عن طريق القصف بالطائرات الحربية، إلا أنها لم تتمكن بسبب تحصين الخزانات.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق باستيلاء جبهة النصرة وفصائل إسلامية على نحو 35 دبابة و20 ناقلة جند محملة بالذخيرة، وما لا يقل عن 1500 قذيفة دبابة، أثناء سيطرتها على معسكري وادي الضيف والحامدية وقريتي بسيدا ومعرحطاط في محافظة إدلب.