لاريجاني في دمشق للقاء مسؤولي النظام السوري

أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني عن أمله في أن تؤدي التحركات التي تجري في المنطقة إلى حل الأزمة في سوريا، وذلك لدى وصوله إلى دمشق.

لاريجاني سيجري محادثات مع مسؤولي النظام السوري في دمشق قبل أن يتوجه إلى بغداد وبيروت أيضا.

ونقلت الوكالة عن لاريجاني "أن حل الأزمة في سورية سياسي وقائم على أسس ديمقراطية ووفق إرادة الشعب السوري"، مشيراً إلى "ضرورة أن يتوحد السوريون ويتخذوا قراراً من أجل مستقبل بلدهم".

كما أشار المسؤول الإيراني "إلى أن زيارته إلى سوريا تهدف إلى تقديم الدعم للحكومة السورية والشعب السوري، وبحث الأوضاع الراهنة عن قرب والتشاور مع المسؤولين فيما يتعلق بحل القضايا السياسية العالقة"، بحسب الوكالة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات عن مصادر دبلوماسية أن لاريجاني الذي يزور سوريا في إطار جولة تشمل بغداد وبيروت "سيعقد جلسة محادثات مع الرئيس بشار الأسد"، قبل أن يلتقي رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ورئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي.