مخيم تركي جديد للفارين من "عين العرب"

بدأت الحكومة التركية ببناء مخيم جديد للاجئين جنوب شرق البلاد لإيواء عشرات آلاف السوريين الذين فروا من بلادهم جراء النزاع العسكري المستمر في مدينة عين العرب (كوباني) في الشمال.

ومن المقرر أن يبدأ المخيم الجديد باستقبال اللاجئين منتصف شهر يناير المقبل وسيتسع لنحو 33 ألف لاجئ، حسب ما صرح به رئيس الهيئة الرئاسية التركية للكوارث والطوارئ.

وقال حاكم ولاية سانليورفا محمود سونميز إن "المخيم سيكون مجهزاً بمدارس من المرحلة المتوسطة إلى الثانوية كما سيكون ثمة مستشفى يعمل بكامل جهوزيته".

وحتى الآن فإن معظم الـ180 ألف لاجئ من كوباني والمنطقة المجاورة يعيشون في ملاجئ مؤقتة أمنتها بلديات تركية محلية ومنظمات غير حكومية.

وتقول الهيئة الرئاسية التركية للكوارث والطوارئ إن المخيم يقدم أفضل أوضاع معيشية للاجئين حيث البعض منهم يعيش مع أقرباء لهم في بيوتهم.

وأشار أحد اللاجئين بأنه يفضل العودة إلى منزله في كوباني حتى ولو قدمت له الحكومة التركية مأوى في هذا المخيم.

ويذكر أن تركيا تستضيف مليونا وسبعمئة ألف لاجئ من سوريا وصرفت نحو 5 مليارات دولار لتأمين احتياجات هؤلاء بموجب بيان نشره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت.

وكان "داعش" قد بدأ هجومه على كوباني منتصف سبتمبر الماضي وتمكن من السيطرة على أجزاء من المدينة وعشرات القرى المحيطة.

