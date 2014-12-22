أطفال ونساء يسقطون جراء إجرام الأسد اللامتناهي

تكثف التنظيمات المتطرفة من عملياتها في محافظة دير الزور, شرق سوريا، إذ استهدف المتطرفون براجمات الصواريخ قوات الأسد في جبل الثردة بالريف.

وقتل نحو 20 عنصراً من "داعش" خلال اقتحامهم لمطار دير الزور العسكري الذي يحاولون السيطرة عليه كموقع استراتيجي تنطلق منه طائرات ومروحيات عسكرية تابعة لقوات النظام, حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

من جهتها ارتكبت قوات النظام مجزرة في بصرى الشام في ريف درعا، راح ضحيتها أطفال ونساء جراء قصف مدفعي, ومجزرة أخرى ارتكبتها تلك القوات بإلقاء مروحياتها براميل متفجرة على قرية الحولة في حمص تسبب في قتل عدد من الأشخاص، بينهم أطفال .

بدورهم شنّ الثوار هجوماً على ميليشيات موالية للنظام في منطقة البريج في حلب أسفرت عن مقتل أكثر من 15 عنصراً قال الثوار إنهم ميليشيات أفغانية، وفقاً للهيئة العامة للثورة السورية.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد على طريق المتحلق الجنوبي شرق العاصمة دمشق، إضافة إلى اشتباكات مماثلة في حي جوبر الدمشقي، حسب ما أعلنت شبكة سوريا مباشر.