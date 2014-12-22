الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط دمشق لطائرة بدون طيار

نفى الجيش الإسرائيلي ما أعلنه النظام السوري في وقت سابق عن إسقاط طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق القنيطرة التي تشهد اشتباكات، وسط أنباء تحدثت عن وصول مقاتلي داعش إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار قرب قرية حضر فوق محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا مساء الأحد، مشيراً إلى أنها من نوع سكاي لارك 1 طراز روخيف شمايم.

وذكرت وكالة سانا أن الطائرة من صنع شركة "البيت" الإسرائيلية للإلكترونيات ويبلغ طولها 200 سنتيمتر وعرضها 312 سنتيمتر ومدى الطيران 20 كيلومتراً. ويتم التحكم بها من محطة أرضية. ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الطائرة أسقطت بإطلاق نار أم تحطمت.

يذكر أن إسرائيل قد هاجمت سوريا مرات عدة، منذ بداية المعارك قبل نحو أربع سنوات، معظمها لتدمير أسلحة وصواريخ، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها كانت في طريقها لحزب الله في لبنان.

من جهتها قالت سوريا، الأسبوع الماضي، إن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق قرب مطار دمشق الدولي وفي بلدة ديماس قرب الحدود مع لبنان.

وشهدت القنيطرة قتالاً عنيفاً بين قوات الأسد ومقاتلي المعارضة تمكنت خلالها المعارضة من السيطرة على أجزاء كبيرة منها، لكن التطور الأبرز في المنطقة أنه للمرة الأولى منذ بداية القتال في سوريا يصل "داعش" إلى الحدود الإسرائيلية السورية بجانب هضبة الجولان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي إن التنظيم لم يكن له حضور بجانب الحدود مع إسرائيل على الإطلاق وتسيطر قوات المعارضة على 90% من الحدود بدءاً من الحدود المشتركة بين الأردن سوريا وإسرائيل حتى معبر القنيطرة شمالاً، فيما تسيطر قوات الأسد فقط على منطقة جبل الشيخ. لكن المشهد بدأ بالتغير هذا الأسبوع عندما أعلنت ثلاث كتائب هي "شهداء اليرموك" و"أبو محمد الطيلاوي" وتنظيم "أنصار بيت المقدس" مبايعة "داعش"، حسب الصحيفة.