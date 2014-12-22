"داعش" يستولي على منازل مقاتلين بحجة أنهم "مرتدين"

أبلغت مصادر موثوقة الناشطون أن تنظيم "داعش" استولى في بلدة دابق بريف حلب الشمالي الشرقي، على عدة منازل خالية، وأكدت المصادر أن هذه المنازل تعود ملكيتها لمقاتلين من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ممن يقاتلون ضد تنظيم "داعش" في المنطقة. كما طلب التنظيم من مستأجري المنازل، عقود استئجار للمنازل الذي يقطنونها، كذلك طلب ممن لا يملكون عقود استئجار، أن يخلوا المنازل التي يسكنونها خلال فترة قصيرة، بينما أبلغ ممن يملكون عقود استئجار، أن يغادروا المنزل ويخلوها عند انتهاء فترة الاستئجار، بحجة أن أصحاب هذه المنازل يقاتلون مع "المرتدين".

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على بلدة دابق، في 13 من شهر أغسطس الفائت من العام 2014، بريف حلب الشمالي الشرقي، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الكتائب المقاتلة، في معركة أطلق عليها تنظيم "داعش" تسمية "الثأر للعفيفات"، حيث شحذ تنظيم "داعش" همم مقاتليه وجيَّش عواطفهم حينها، مدعياً أن المعركة هي ثأر "للأخوات"، اللواتي اعتدي عليهن و"اغتصبن" من قبل مقاتلي الكتائب المقاتلة في مدينة حلب وبلدة تل رفعت.

وعمل التنظيم حينها على شحذ همم مقاتليه وعناصره لـ "معركة دينية فاصلة" في دابق، وطلب منهم الثبات والإقدام في الاشتباكات لأنهم اعتبروا أن "معركة دابق سوف تكون منطلق للجيوش الإسلامية للسيطرة على العالم وقتال الروم"، مستنداً الى حديث نبوي بهذا الشأن.

