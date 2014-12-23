دمشق توافق على توزيع "الصحة العالمية" أدوية بحلب

أعطت سوريا موافقتها على توزيع مواد طبية وأدوية في مناطق حلب التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في منطقة بالقرب من العاصمة دمشق، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين.

وقالت ممثلة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، إليزابيت هوف: "تلقينا كل رسائل الموافقة. نحن مستعدون".

وأشارت إلى أن هذه الموافقة هي "خطوة كبيرة إلى الأمام"، مع تشديدها على كون عمليات التسليم ما زالت تتوقف على الوضع الأمني.

وقالت الحكومة السورية إنها مستعدة للموافقة على تسلم أدوية للأمراض المزمنة واللقاحات ومعدات الجراحة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وفي منطقة المعضمية بالقرب من دمشق وفي منطقة الغوطه الشرقية بالقرب من العاصمة أيضاً.

وأعربت هوف عن "تفاؤلها الكبير" لناحية إمكانية انطلاق أول قافلة من عدة شاحنات إلى حلب الأسبوع المقبل وأن عمليات التسليم سوف تتم في المناطق الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

