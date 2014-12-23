روسيا وتركيا تناقشان الوضع السوري بموسكو

بحث مستشار وزارة الخارجية التركية، فريدون سنرلي أوغلو، في العاصمة الروسية موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، بحث التطورات الأخيرة في الساحة السورية، في ظل الوضع الراهن والأبعاد الإنسانية للأزمة في سوريا، والمخاطر التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية وقضايا إقليمية أخرى.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الروسية إجراء الجانبين تقييماً للوضع في شمال إفريقيا عموماً، وليبيا خصوصاً. وأكد الجانبان في نهاية اللقاء أهمية الحوار التركي – الروسي من أجل حل المشاكل الرئيسية التي تعتري الشرق الأوسط.