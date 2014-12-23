حلق اللحى ولبس المحابس ممنوع في "أرض داعش"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش أصدر قراراً منع بموجبه حلق اللحية أو تشذيبها، كما منع لبس محابس الخطوبة والزواج في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقد أبلغ التنظيم جميع الحلّاقين في مدينة الميادين بوجوب الالتزام بقرار منع حلق اللحية أو تخفيفها أو تشذيبها، وأنَّ كل من يعمل على مخالفة القرار، يُعاقب بإغلاق محله والسجن.

وفيما يخص لبس المحابس فقد أمر التنظيم في مدينة الميادين، بعدم لبسها، معللاً ذلك بأن لبس محابس الخطوبة والزواج هو "شرك أصغر، وهي عادة أتت من النصارى، وليست من الإسلام في شيء، وبلبس المحابس فإننا نتشبه بالنصارى، كما أنه ادعاء بمعرفة المخطوبين والمتزوجين بعلم الغيب، بقولهما إن لبس المحابس لن يفرقهما مدى الحياة"، بحسب ما أورد التنظيم، وعلى ضوء ذلك فقد أمر "الدولة بمصادرة المحابس من أي شخص يلبسها".