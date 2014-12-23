داعش يقتل 20 عنصراً من النظام حول مطار دير الزور

قتل نحو 20 عنصرا لقوات النظام، اليوم الثلاثاء، في هجوم جديد لتنظيم داعش على مواقع النظام في جبل ثردة المطل على مطار دير الزور العسكري من الجهة الجنوبية.

وذكر نشطاء أن عناصر تنظيم داعش سيطروا على أجزاء من ‫‏جبل الثردة‬ المطل على المطار العسكري، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن القضاء على قسم كبير من رتل قوات النظام الذي كان يتمركز على هذا الجبل، وذلك قبل أن ينسحب الرتل تحت غطاء ناري جوي ومدفعي وصاروخي كثيف.

ودمر عناصر التنظيم دبابة T72، وسيارة زيل، ومدفع 23 إلى جانب معدات عسكرية أخرى كانت بحوزة رتل النظام المنسحب، في وقت شن طيران النظام أكثر من 10 غارات خلال معركة الجبل المطل على مطار دير الزور في محاولة منه لصد ووقف تقدم التنظيم.

يذكر أن الهجمات المتكررة لتنظيم داعش منذ بداية الشهر الجاري على قوات النظام المتحصنة في المطار العسكري شرق مدينة دير الزور، كانت من الجهتين الشمالية والشرقية، حيث حويجة المريعية، والجفرة، وحتى جبل المقبرة، ما يعني أن الهجوم من جهة جبل ثردة يعد تطورا جديدا في معركة المطار.