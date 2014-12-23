سوريا.. غارات التحالف تقتل 1000 داعشي خلال 3 أشهر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قُتل أكثر من 1000 مقاتل ينتمون في غالبيتهم الساحقة إلى تنظيم داعش المتطرف في غارات التحالف الدولي في سوريا منذ بدايتها قبل ثلاثة أشهر.

وقال المرصد: "ارتفع إلى 1171 على الأقل عدد الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق" مقتلهم خلال ثلاثة أشهر من غارات التحالف وضرباته على مناطق في سوريا.

وأوضح المرصد أن قتلى ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هم 1046 مقاتلا ينتمون إلى تنظيم داعش، وغالبيتهم من جنسيات غير سورية، و72 من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ومقاتل إسلامي آخر واحد، و52 مدنيا.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 23 سبتمبر الماضي أولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سوريا، بعد نحو شهر ونصف على بدء ضربات التحالف الذي يضم دولا عربية ضد أهداف في العراق المجاور.

وهذه الغارات التي مثلت التدخل الأجنبي الأول منذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011، تستهدف بشكل خاص تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

وفي نهاية نوفمبر، رأى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية لم تضعف هذه المجموعة الجهادية المتطرفة.