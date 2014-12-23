غارات جوية لطيران الأسد على جوبر والغوطة الشرقية

نفذ الطيران الحربي السوري، اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 6 غارات على مناطق في حي جوبر الدمشقي.

وإلى ذلك، تراوح عدد الضحايا من 4 إلى 6 أشخاص من جراء قصف الطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية ظهر الثلاثاء. والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.

كما أغار الطيران مرتين على مناطق في أطراف بلدة دير العصافير من جهتي شبعا والمليحة، وغارة أخرى على مناطق في بلدة بالا بالغوطة الشرقية، في ظل قصفت نفذته قوات النظام في مناطق جرود القلمون.

ومن جانبها، قالت شبكة "سوريا مباشر" إن الطيران الحربي شن 7 غارات جوية ظهر اليوم الثلاثاء، استهدفت بلدات وقرى في محيط مطار دمشق الدولي بريف دمشق.

وسبق قصف الطيران الحربي تلك النقاط محاولة اقتحام قرية البياض القريبة من بلدة شبعا، تصدت لها كتائب الثوار، موقعين قتلى وجرحى في صفوف عناصر جيش النظام.

وأظهر مقطع مصور بثه ناشطون جانباً من الغارات الجوية على البلدات الواقعة في محيط جبهة مطار دمشق الدولي.