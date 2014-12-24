داعش يأسر طياراً أردنياً بعد إسقاط طائرته

أكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في مدينة الرقة شمال سوريا اليوم كانت تشارك في عمليات التحالف، واحتجاز عناصر من تنظيم "داعش" المتطرف الطيار الأردني كرهينة.

ومن جانبها، أعلنت واشنطن أنها لا يمكن تأكيد إسقاط الطائرة العسكرية الأردنية عمدا أو تحطمها نتيجة خلل فني.

البيان الأردني الصادر من الجيش لم يوضح كيفية سقوط الطائرة، ولكنه أكد أن عناصر تنظيم "داعش" المتطرف أخذوا الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، رهينة، ويعتقد أن داعش أسقط الطائرة.

ويبلغ معاذ من العمر 26 عاماً من سكان محافظة الكرك جنوب الأردن، وكان انضم إلى سلاح الجو الأردني قبل ست سنوات.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه "أثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بمهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة السورية صباح الأربعاء سقطت إحدى طائراتنا، وتم أخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع المصدر"من المعروف أن هذا التنظيم لا يخفي مخططاته الإرهابية، حيث قام بالكثير من العمليات الإجرامية من تدمير وقتل للأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق، هذا ويحمل الأردن التنظيم ومن يدعمه مسؤولية سلامة الطيار والحفاظ على حياته".

من جانبه قال وزير الإعلام الأردني لـ"العربية" إن "الحرب على الإرهاب مستمرة ومعركتنا ضده من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي"، مؤكداً أن الأردن سيتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحرير الطيار الأردني من قبضة "داعش".

وكان التنظيم المتطرف أعلن سابقاً أنه أسقط طائرة تابعة للتحالف الدولي فوق الرقة، وألقى القبض على طيار أردني بعد استهداف طائرته.

وإلى ذلك، أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "القلق" بشأن الطيار الاردني الذي اسقط تنظيم داعش طائرته، وطالب داعش بمعاملة الطيار الأسير"وفق قواعد القانون الانساني الدولي".