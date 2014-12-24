طيران الأسد يقتل 26 بالرقة بينهم أطفال

ارتفعت حصيلة القتلى جراء غارات طائرات النظام السوري على مناطق في مدينة الرقة إلى 26 قتيلاً، على الأقل بينهم 9 أطفال دون الـ18 عاماً، وخمس سيدات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي ذكر أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود مفقودين، وجرحى حالتهم حرجة.

وأفادت لجان التنسيق المحلية السورية أن طيران التحالف الدولي شنّ 9 غارات جوية بالقرب من البانوراما في مدينة الرقة، وأن طيران التحالف شنّ عدة غارات على معسكر الطلائع ومرآب الخدمات عند مدخل الجسر الجديد في الرقة، مشيرة إلى أن القصف طال بلدة الهول في مدينة الحسكة، حيث قصف الطيران المطحنة والدوار وسط البلدة.