مفاجأة.. أم تشاهد صورة طفلها المفقود مع "داعش"!

عثرت أم كوبية المولد تعيش في إيطاليا على صور لابنها البالغ من العمر 3 سنوات على أحد منتديات تنظيم "داعش" بعد أن كانت قد فقدته في نوفمبر عام 2013.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن الأم ليديا سولانا هيريرا قولها، إن ابنها إسماعيل قد أخذه والده المنضم لصفوف تنظيم "داعش" إلى سوريا للقتال مع التنظيم أثناء زيارتها لأقاربها في كوبا.

وأضافت أن الصور أظهرت ابنها مرتدياً القميص الأسود اللباس الرسمي لـ"داعش" وبيده رشاش من طراز AK-47, برفقة والده.

وقالت هيريرا: "أنا أصلي كل يوم حتى يعود ابني لي، لا أفكر إلا في ابني فقط، والده أخذه في نوفمبر عام 2013، عندما كنت في زيارة لأقاربي في كوبا، لم أشك في الأمر لأن أباه اعتاد أن يأخذه لزيارة عائلته في البوسنة وألمانيا، لم يكن لدى أية معلومة أن زوجي يمارس الأعمال الإرهابية".

وأضافت: "عندما علمت أنهما سافرا لسوريا شعرت أن كل شيء من حولي قد تهدم، فصغيري في سوريا، فكيف لأم أن تشعر في مثل هذه الظروف؟".

يذكر أنه بعد بضعة أشهر من اختفاء الطفل، ظهرت صور لجثة والده إسمار على شبكة الإنترنت، ومصير الطفل بات مجهولاً بعد مقتل والده .