إسقاط طائرة F-16 يحتاج صاروخا متطورا ونظاما للتشويش

أثيرت كثير من التساؤلات حول سبب أو الجهة التي تقف وراء إسقاط طائرة من نوع F-16 التي تمتلك وسائل دفاعية متطورة للغاية.

وتتميز الطائرة F-16 بتعدد الأدوار والمهام، وقدرات قتالية عالية خلال ظروف جوية مختلفة، وتحمل ستة صواريخ جو-جو وجو-أرض، وقنابل موجهة بالليزر.

كما أنها مزودة بأسلحة ونظام حماية إلكتروني قادر على حماية الطائرة من أنظمة التشويش والصواريخ الموجهة والحرارية.

ولكي تسقط هذه الطائرة لا بد من توافر مجموعة عوامل، أبرزها:

وجود رادارات لدى المتطرفين قادرة على اكتشافها أولاً، وكذلك منظومة أخرى للتشويش على أنظمة الطائرة الإلكترونية والدفاعية، بالإضافة إلى صاروخ متطور مضاد للطائرات يستطيع التغلب على سرعة الطائرة وأنظمتها الدفاعية.

وبرأي خبراء عسكريين، فإن هذه العوامل جميعها غير متوفرة لدى المتطرفين رغم سيطرتهم على بعض الأسلحة المضادة للطائرات من مواقع الجيش العراقي وقوات الأسد.

وإن ثبت فعلاً أن متطرفين أسقطوا الطائرة الأردنية بصاروخ، فهذا يعني حصولهم على صواريخ متطورة وكذلك على أنظمة تشويش.

هذه المنظومة قد تكون قريبة من صواريخ سام 300 التي تضاربت المعلومات في الآونة الأخيرة حول رغبة موسكو بإرسالها لنظام الأسد. وهذا كله قد يؤدي إلى خلط الأوراق مجدداً ورفع وتيرة التوتر لدى التحالف الدولي بشأن الموقف والتكتيكات العسكرية الملائمة للعمل في سوريا ضد "داعش".