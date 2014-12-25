بالفيديو.. داعش يعذب شابين سعوديين من النصرة

في شريط فيديو جديد لتنظيم داعش تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر أحد عناصر التنظيم المتطرف وهو يقوم بتعذيب ما قيل عنهما إنهما مقاتلان سعوديا الجنسية انظما إلى صفوف جبهة النصرة، ووقعا في قبضة داعش.

ويبدو أن تنظيم داعش بات يتبع هذه الطريقة المهينة في تعذيب السجناء والمختطفين لديه من النصرة، حيث سبق له أن نشر فيديو مماثلاً لعناصر آخرين أسرهم خلال معارك ضد الجبهة.

ويظهر الفيديو الجديد السجان الداعشي وهو يجبر شابين سعوديين على صفع بعضهما بشدة، تحت تهديد السلاح، مع دفعهما إلى ترديد عبارة "جبهة النصرة مرتدون".