سوريا.. الأكراد يقتلون 44 متطرفاً بالحسكة وعين العرب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 44 متطرفاً في معارك مع قوات كردية في محافظة الحسكة ومدينة عين العرب (كوباني)، فجر اليوم الخميس.

وقال المرصد إن 30 متطرفاً على الاقل قتلوا في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردي على قرية أبو قصايب جنوب شرق مدينة القامشلي، إضافة إلى مقتل ثلاثة من مقاتلي الأكراد. وفي عين العرب كوباني قتل 14 متطرفاً في معارك مع المقاتلين الأكراد.

وبحسب المرصد، فقد دخل العشرات من مقاتلي التنظيم الجهادي المتطرف إلى ريف الحسكة الشرقي أمس الأول وسيطروا على قرية أبو قصايب، آتين من العراق حيث تراجعوا أمام قوات البيشمركة الكردية التي تحقق تقدماً في شمال غرب هذا البلد المجاور.

من جهة أخرى، قتل 12 شخصاً اليوم وأصيب العشرات بجروح في ست غارات نفذتها طائرات النظام السوري واستهدفت مناطق في مدينة الباب وبلدة قباسين الواقعتين في محافظة حلب الشمالية والخاضعتين لسيطرة التنظيم، وفقاً للمرصد.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 نزاعاً دامياً قتل فيه أكثر من 200 ألف شخص.