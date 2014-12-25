بالصور.. عشيرة الطيار الأردني تجتمع للتضامن مع والده

عقدت عشيرة "الكساسبة" في بلدة عي بمحافظة الكرك الأردنية اجتماعاً لها في بلدة "عي"، تم خلاله تداول موضوع أسر ابن العشيرة الطيار معاذ صافي يوسف "الكساسبة" من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لموقع صحيفة "عمون" الأردنية .

وأكد المجتمعون على العمل بتوجيهات والد الأسير "الكساسبة" المتواجد وأفراد عشيرته وأقاربه في عمان، والداعية إلى عدم اتخاذ أي موقف إزاء القضية إلا بعد التشاور معه، وذلك بانتظار ما تسفر عنه الإجراءات التي تتخذها الدولة الأردنية على أعلى مستوياتها، حيث أعرب "الكساسبة" عن ثقته بأن قضية ابنه هي قضية الأردنيين جميعاً.

في السياق عبرت فعاليات شعبية في محافظة الكرك عن تضامنها مع أسرة الطيار "الكساسبة"، وأعربوا عن ثقتهم بأن الملك والحكومة الأردنية لن يدخروا جهداً لمعالجة هذه القضية، بما يضمن عودة الطيار الأسير سالماً إلى وطنه .

وقد صدر عن بلدية الشوبك بيان يعبر تضامن الأردنيين كافة مع أسرة الطيار البطل معاذ الكساسبة، كما أكد البيان أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة في معالجة الموضع بحكمة الملك عبدالله الثاني المعهودة، وعبروا عن إدانتهم واستنكارهم لهذا العمل الإرهابي الجبان، محذرين في نفس السياق من المساس بابن الأردن البطل الملازم أول الكساسبة.