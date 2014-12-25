مقتل 26 شخصا وإصابة 160 آخرين بغارات للنظام بحلب

ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة بريف حلب الشرقي الخميس راح ضحيتها عشرات المدنيين، جراء شنّ الطيران الحربي 6 غارات جوية على مدينة الباب، وبلدة قباسين اللتين يسيطر عليهما داعش.

ووفق الحصيلة الأولية للمشافي الميدانية استشهد 26 مدنياً وأصيب 160 آخرون الكثير منهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي على مدينة الباب، وبلدة قباسين القريبة منها.

استهدف طيران النظام الحربي بـ3 صواريخ فراغية دوار 8 آذار، وسوق الخميس المزدحم بالمدنيين الذين يأتون من القرى لشراء حاجاتهم من مدينة الباب، وأضاف مراسلنا أن طيران النظام الحربي استهدف بـ3 صواريخ فراغية ثانية سوق الخضار في بلدة قباسين.



ومن ناحية أخرى، دارت اشتباكات فجر اليوم بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، في محيط قرية حندرات وعلى أطراف منطقة الملاح شمال حلب، ترافق مع قصف متبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات، مما أدى لاستشهاد مقاتل من الكتائب الإسلامية.