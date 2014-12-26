الوحدات الكردية تسيطر على عدة نقاط في كوباني

دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم "داعش" في شرق المركز الثقافي وشرق حي صوفيان بالقرب من مدرسة اليرموك في منطقة بوطان بمدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة.

وتمكنت وحدات الحماية من السيطرة على عدة نقاط في المنطقتين، وسط تبادل لإطلاق النار بين وحدات الحماية وقوات البيشمركة الكردية والكتائب المقاتلة من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر.

يأتي ذلك فيما سقط نحو 10 قذائف محلية الصنع أطلقها تنظيم "داعش" على مناطق في مدينة عين العرب (كوباني)، في حين نفذت طائرات التحالف العربي – الدولي 3 ضربات على الأقل منذ فجر اليوم الجمعة على تمركزات ومواقع للتنظيم في المدينة.