رقم قياسي للأسد.. نحو 500 غارة خلال 3 أيام

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 151 مدنياً في نحو 500 غارة جوية نفذها طيران النظام على مناطق مختلفة من سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتستمر الغارات عنيفة ومتتالية على حي جوبر في دمشق لليوم الثالث على التوالي بحسب مجلس قيادة الثورة.

وأفاد ناشطون محليون أيضاً بتنفيذ النظام عشرات الغارات الجوية خلال اليومين الماضيين على مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

كما أفيد بوقوع غارات جوية كثيفة على قرى وبلدات ريف حلب الشمالي خصوصاً الملاح وحندرات، وفي إدلب قالت الهيئة العامة للثورة إن عدة غارات جوية نفذت على القرى المحيطة بمطار أبو ضهور العسكري.

وتحدثت الهيئة أيضاً عن إلقاء النظام براميل متفجرة على قرى ريف حماة وخصوصاً الحويجة وكفرزيتا.

كما يستمر جيش النظام يقصف حي الوعر في مدينة حمص بقذائف الهاون، بحسب ما أفادت شبكة سوريا مباشر.

ويذكر أن المرصد السوري كان قد نشر، في الـ19 من ديسمبر الحالي، حصيلة 60 يوماً من قصف طائرات النظام الحربية والمروحية على المناطق، والتي بلغت 2973 غارة، حيث نفذت طائرات الأسد ما لا يقل عن 1611 غارة، استهدفت مناطق عدة في محافظات دير الزور، وحمص، ودمشق، وريف دمشق، واللاذقية، والقنيطرة، وحماة، وحلب، وإدلب، ودرعا، والحسكة والرقة، بينما قصفت طائرات النظام المروحية بـ1362 برميلاً متفجراً، مناطق عدة في محافظات حمص، وحماة، وإدلب، ودرعا، والحسكة، وحلب، والقنيطرة، واللاذقية وريف دمشق.

كما أسفرت غارات الـ60 يوماً، عن مقتل 735 مدنياً، بينهم 155 طفلاً دون سن الـ18، و133 فتاة فوق سن الـ18، و447 رجلاً، إضافة إلى إصابة أكثر من 2800 آخرين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين، فضلاً عن الأضرار المادية الكبيرة والدمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة في المناطق.