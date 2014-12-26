سوريا: فصائل مسلحة تشكل "الجبهة الشامية" بحلب

أعلنت كبرى فصائل المعارضة السورية في محافظة حلب وريفها الاندماج تحت قيادة واحدة أطلق عليها "الجبهة الشامية".

وتعهدت الفصائل في بيان مسجل بالدفاع عن المدنيين والتصدي للنظام، بحسب ما جاء في البيان، إضافة إلى الحفاظ على وحدة سوريا، وتحقيق رغبة الشعب في توحيد الفصائل العسكرية على الأرض.

أما فصائل المعارضة التي اندمجت تحت الجبهة الشامية فهي:

- الجبهة الإسلامية بحلب

- جيش المجاهدين

- حركة نور الدين الزنكي

- تجمع فاستقم كما أمرت

- جبهة الأصالة والتنمية

ووفقاً للبيان فقد تم تعيين عبدالعزيز سلامة قائداً عاماً للجبهة الشامية التي تم تشكيلها، وهو قائد الجبهة الإسلامية سابقاً.