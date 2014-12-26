كتائب المعارضة تحاصر قوات النظام ومليشياته شمال حلب

حاصرت كتائب المعارضة مجموعة من قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية بالقرب من منطقة المعامل قرب المخيم بريف حلب الشمالي.

ومن ناحية أخرى قصف الطيران المروحي للنظام السوري بالبراميل المتفجرة مناطق في مزارع مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية والشرقية، ومناطق في الجبل الغربي لمدينة الزبداني بمحافظة ريف دمشق كما قصف الطيران المروحي للنظام 5 براميل متفجرة على منطقتي المالح وحندرات شمال حلب وجدد قصفه بالبراميل المتفجرة أيضا على ريفي القنيطرة وإدلب.

وألقى طيران النظام الحربي برميلين متفجرين على مناطق في بلدة تل الضمان بريف حلب الغربي، ما أدى لسقوط جرحى بين المدنيين، وفي محافظة حماه نفذ الطيران الحربي أيضا غارتين على مناطق في قرية قليب الثور بريف حماه الشرقي.

5 قتلى في قصف لقوات النظام على درعا

وتسبب قصف قوات النظام لمناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا، ومناطق أخرى في مدينة نوى وبلدات النعيمة والحراك واليادودة والبساتين الواقعة بالقرب من بلدة طفس، في مقتل 5 مواطنين بينهم طفلان على الأقل في مدينة نوى وسقوط جرحى، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين له من طرف ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف آخر، في مدينة بصرى الشام، وهناك أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بينما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في بلدة داعل، كما قتل رجل من بلدة داعل متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف الطيران الحربي على البلدة في وقت سابق.

