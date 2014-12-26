طيران الأسد يشن 42 غارة جوية على غوطة دمشق الشرقية

شنّ طيران النظام السوري نحو 42 غارة جوية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، منها مناطق دير العصافير وأطرافها، ومنطقتا دوير وركابية، ومناطق في مدينتي حرستا ودوما، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما استهدف بقصف جوي الأحياء السكنية في حي جوبر في العاصمة بأربع غارات.

وسقط أكثر من 200 مدني بين قتيل وجريح في قصف جوي على مدينة الباب في ريف حلب وبلدة قباسين، حسب ما أفادت شبكة سوريا مباشر.

كذلك قضى 36 مدنياً في المستشفيات الميدانية في مدينة الباب، معظمهم من الأطفال، وفق منظمة "إسعاف بلا حدود".

كما ألقت طائرات الأسد عشرات البراميل المتفجرة على ريف إدلب.

وذكر مركز حماة الإعلامي أن مروحيات النظام قصفت بأكثر من 15 برميلاً متفجراً مدينتي اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة، كما تعرض محيط تلال كروم وبزاق وقرية جبا في ريف القنيطرة إلى 18 غارة جوية، ووقعت اشتباكات مع قوات النظام في مناطق في الريف.

كما ألقت مروحيات الأسد أربعة براميل متفجرة على بلدة بصر الحرير في درعا، وسقط جرحى معظمهم من الأطفال في قصف بالبراميل المتفجرة على الرستن في حمص.

أما تلبيسة في ريف حمص الشمالي، فتعرضت لهجوم بأربعة براميل متفجرة، وقصف للطيران الحربي على منطقتي عيون حسين والعامرية في بالريف الشرقي للمدينة.