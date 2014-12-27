سوريا: المعارضة تسيطر على "المعامل" بمخيم حندرات

أعلن مقاتلو المعارضة السورية أنهم استعادوا السيطرة على كامل منطقة المعامل في مخيم حندرات شمال مدينة حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وقالت حركة "حزم" وهي فصيل مشارك في المعارك، إن هذه العملية أسفرت عن مقتل عشرات من قوات النظام، فيما أشارت الهيئة العامة للثورة إلى أن عددهم يزيد عن 50 مع سقوط قتلى في صفوف الجيش الحر.

يذكر أن منطقة حندرات ومحيطها شهدت معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام المدعومة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله، خلال محاولتها حصار مدينة حلب عبر قطع طريق الإمداد عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

كذلك سقطت قذيفة هاون على ساحة العباسيين في دمشق، مما أسفر عن إصابة مدنيين بجراح، وفقاً للهيئة العامة للثورة السورية.

وتعرض حي جوبر ومدن وبلدات الغوطة الشرقية لغارات عنيفة لليوم الثالث على التوالي ليتجاوز عدد الغارات الـ80 خلال الـ72 ساعة الماضية، واستهدفت كل من سقبا وأطراف حزة وجسرين وأطراف زبدين من جهة بالا، حسب ما أفاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.

وقصفت قوات النظام مدينة كفرزيتا في ريف حماة بغاز الكلور السام، إضافة إلى تعرض ريف اللاذقية لقصف عنيف من مراصد النظام في برج الـ45، كما أفادت شبكة سوريا مباشر.

وقصفت قوات الأسد بالدبابات حي الوعر في مدينة حمص، كما ألقى الطيران البراميل المتفجرة على بلدة احسم وقرية البارة وبلدة خان شيخون في ريف إدلب، وفق لجان التنسيق المحلية في سوريا.

ويأتي هذا التصعيد من قبل النظام في محاولة لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين موقفه التفاوضي في المحادثات السياسية المرتقبة في روسيا حال حدوثها.